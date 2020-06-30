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17:11   30 Июня 2020
Общество

МВД опровергло сообщения о нападении на журналиста "Медиазоны" на УИК в Петербурге

МВД опровергло сообщения о нападении на журналиста "Медиазоны" на УИК в Петербурге

Сообщения о нападении полицейского на журналиста издания "Медиазона" Давида Френкеля на избирательном участке №2119 в Петербурге не соответствуют действительности, заявили в региональном главке.

Сотрудники правоохранительных органов действовали в отношении гражданина Френкеля корректно, подчеркивают в ГУ МВД по Петербургу. Как уточняется, в настоящее время никаких жалоб на действия правоохранителей не поступало. В случае их поступления в установленном законом порядке будет проведена внутренняя проверка.

Отметим, ранее журналисты издания "Невские новости" сообщали, что журналист "Медиазоны" Давид Френкель устроил провокацию на избирательном участке в Петербурге. Тогда председатель УИК обратился в полицию с просьбой оказать содействие в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии.

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Автор: Ирина Большунова
#полиция #мвд #комментарий #френкель #уик #Голосование2020

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