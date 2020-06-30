Аббас Джума уверен, что "Шугалей 2" поможет спасти россиян из ливийского плена

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аккредитация и портфолио врачей. Какие перемены ждут систему здравоохранения

Аккредитация и портфолио врачей. Какие перемены ждут систему здравоохранения

 Продуманность системы безопасности во время голосования в России оценили в ВОЗ

Продуманность системы безопасности во время голосования в России оценили в ВОЗ
Собянин назвал электронное голосование по поправкам безопасным и удобным

Собянин назвал электронное голосование по поправкам безопасным и удобным

 Песков ответил на предложение Кадырова сделать Путина "пожизненным президентом"

Песков ответил на предложение Кадырова сделать Путина "пожизненным президентом"
Евросоюз назвал список стран, для которых не откроет границы в июле

Евросоюз назвал список стран, для которых не откроет границы в июле

 Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2
Аккредитация и портфолио врачей. Какие перемены ждут систему здравоохранения

Аккредитация и портфолио врачей. Какие перемены ждут систему здравоохранения

 Продуманность системы безопасности во время голосования в России оценили в ВОЗ

Продуманность системы безопасности во время голосования в России оценили в ВОЗ
Собянин назвал электронное голосование по поправкам безопасным и удобным

Собянин назвал электронное голосование по поправкам безопасным и удобным

 Песков ответил на предложение Кадырова сделать Путина "пожизненным президентом"

Песков ответил на предложение Кадырова сделать Путина "пожизненным президентом"
Евросоюз назвал список стран, для которых не откроет границы в июле

Евросоюз назвал список стран, для которых не откроет границы в июле

 Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2
17:11   30 Июня 2020
Армия

Аббас Джума уверен, что "Шугалей 2" поможет спасти россиян из ливийского плена

Аббас Джума уверен, что "Шугалей 2" поможет спасти россиян из ливийского плена

Вторая часть российского фильма "Шугалей" является еще одним инструментом для возвращения домой похищенных террористами в Ливии социологов из России, считает специальный корреспондент ФАН Аббас Джума.

Отечественный боевик "Шугалей" показал российским и иностранным зрителям историю похищенных Правительством национального согласия (ПНС) Ливии российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана. На сентябрь нынешнего года назначена премьера второй части фильма, которая раскроет новые подробности этих событий.

Российская картина является уникальной, так как она не просто основана на реальных событиях, а рассказывает историю, которая происходит буквально на наших глазах и еще не получила завершения, отметил Джума в комментарии для "ПолитРоссии". Он подчеркнул, что это не просто кино, а попытка спасти россиян из заточения. Он сравнил этот фильм со спасательным кругом, брошенным утопающим.

"Мы очень надеемся этим фильмом привлечь массы, привлечь внимание сильных мира сего не только в России, но и за рубежом. И я думаю, что это действительно правильный шаг", — заявил спецкор ФАН.

Мнение общественности журналист считает оружием, с помощью которого можно ударить по террористам ПНС Ливии и вызволить социологов из "клешней" преступного режима Файеза Сарраджа, добавил Джума.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #ливия #фильм #пнс #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...