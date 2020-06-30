Вторая часть российского фильма "Шугалей" является еще одним инструментом для возвращения домой похищенных террористами в Ливии социологов из России, считает специальный корреспондент ФАН Аббас Джума.

Отечественный боевик "Шугалей" показал российским и иностранным зрителям историю похищенных Правительством национального согласия (ПНС) Ливии российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана. На сентябрь нынешнего года назначена премьера второй части фильма, которая раскроет новые подробности этих событий.

Российская картина является уникальной, так как она не просто основана на реальных событиях, а рассказывает историю, которая происходит буквально на наших глазах и еще не получила завершения, отметил Джума в комментарии для "ПолитРоссии". Он подчеркнул, что это не просто кино, а попытка спасти россиян из заточения. Он сравнил этот фильм со спасательным кругом, брошенным утопающим.

"Мы очень надеемся этим фильмом привлечь массы, привлечь внимание сильных мира сего не только в России, но и за рубежом. И я думаю, что это действительно правильный шаг", — заявил спецкор ФАН.

Мнение общественности журналист считает оружием, с помощью которого можно ударить по террористам ПНС Ливии и вызволить социологов из "клешней" преступного режима Файеза Сарраджа, добавил Джума.