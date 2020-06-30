Российская нефть Urals может сохранить премию к Brent до конца лета

Обычно торгующаяся со скидкой к эталонному сорту нефти Brent российская марка Urals в последнее время начала обгонять в цене североморское сырье. Опрошенные ТАСС аналитики считают, что Urals сможет сохранить премию до конца лета.

На высокую цену Urals влияет постепенный рост спроса на нефть и сохраняющиеся ограничения в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. В этих условиях российский сорт продолжит оцениваться выше Brent по крайней мере до конца лета. При этом сокращение поставок и высокие цены не скажутся на доле российского сырья на рынке, так как большого выбора поставщиков на европейском рынке по сути нет.

На прошлой неделе премия стоимости Urals к Brent достигла рекордного с 1994 года уровня в 2,35 доллара за баррель. В абсолютном выражении российская марка подорожала на 0,92 доллара — до 43,25 доллара за баррель.

Консультант VYGON Consulting Денис Пигарев в комментарии ТАСС отметил, что многие европейские нефтеперерабатывающие заводы настроены именно на российскую нефть, а в некоторых странах зависимость от Urals достигает 80%. На фоне увеличения спроса на сырье в Европе возникла конкурентная борьба за товар, в итоге цена на Urals выросла. При этом из-за выполнения Россией обязательств в рамках сделки ОПЕК+ отгрузки сырья падают, что также добавляет стоимости Urals.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавил, что российская нефть пользуется популярностью не только на европейском рынке, но и в США, которые из-за санкций в отношении Венесуэлы ограничили себе доступ к тяжелой нефти. Соединенные Штаты оказались вынуждены искать альтернативу, а среди необходимых американским НПЗ сортов как раз значится Urals.