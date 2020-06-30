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17:07   30 Июня 2020
Общество

Полиция опровергла применение насилия в отношении журналиста «Медиазоны»

Полиция опровергла применение насилия в отношении журналиста «Медиазоны»

Корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля пытались вывести из избирательного участка № 2191 на набережной реки Фонтанки, 22 после конфликта с членами комиссии. Журналист отказался регистрироваться в качестве представителя СМИ. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, полицейские действовали в рамках закона, а жалоб на их действия не поступало. На видеороликах с участка видно, что полицейские подходят к журналисту и берут его за руки, после чего тот падает и начинает кричать. 

Корреспондент "Невских Новостей" сообщает, что журналист спровоцировал конфликт с членами комиссии, а затем и с полицией, вел себя вызывающе и упал, как только представители правоохранительных органов к нему прикоснулись. 

На место происшествия приехали врачи. После осмотра сделали укол и перевязку.

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #дебош #Голосование2020

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