Корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля пытались вывести из избирательного участка № 2191 на набережной реки Фонтанки, 22 после конфликта с членами комиссии. Журналист отказался регистрироваться в качестве представителя СМИ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, полицейские действовали в рамках закона, а жалоб на их действия не поступало. На видеороликах с участка видно, что полицейские подходят к журналисту и берут его за руки, после чего тот падает и начинает кричать.

Корреспондент "Невских Новостей" сообщает, что журналист спровоцировал конфликт с членами комиссии, а затем и с полицией, вел себя вызывающе и упал, как только представители правоохранительных органов к нему прикоснулись.

На место происшествия приехали врачи. После осмотра сделали укол и перевязку.