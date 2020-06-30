Трусов назвал противников поправок потомками Шапокляк

Наблюдатели за голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ не обнаружили в Ленобласти каких-то нарушений, но есть «наблюдатели за наблюдателями», которые все время пытаются вписать какие-то нарушения.

Об этом рассказал глава Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов, выступая на онлайн-конференции по теме «Поправки в конституцию. Подготовка и наблюдение за голосованием», которую во вторник провела Медиагруппа «Патриот».

По его словам, многодневное голосование, если даже оно проводится во дворе, в багажнике, проводится в интересах людей и ради их удобства. Это голосование поможет определить будущее нашей страны.

Говоря о том, будет ли использован опыт растянутого во времени голосования, на предстоящих выборах губернатора Ленобласти, Трусов отметил, что не видит этому никаких препятствий, но, скорее всего, сентябрьские выборы пройдут по стандартной схеме, так как осталось, слишком мало времени, чтобы изменить привычную процедуру.

«Наши наблюдатели не обнаружили каких-то нарушений, которые имеет смысл расследовать. Но есть наблюдатели за наблюдателями, и они все стараются вписать, что это нарушение», — добавил председатель ОП Ленобласти.

По его словам, эти противники поправок прекрасно понимают, что народ все равно проголосует за изменение Конституции. И не потому, что на него давят, а потому, что поправки вносятся в интересах страны и народа.

«А понимая, что они проиграют, им надо испортить впечатления. Это все потомки Шапокляк из Чебурашки», — добавил Трусов.

В заключение онлайн-эфира Юрий Трусов напомнил всем, кто еще не принял участие в голосовании, что осталось 1,5 суток – голосование продлиться до вечера 1 июля, и от участия в нем граждан зависит будущее нашей страны.