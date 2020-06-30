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16:49   30 Июня 2020
Общество

Евросоюз назвал список стран, для которых не откроет границы в июле

Евросоюз назвал список стран, для которых не откроет границы в июле

Во вторник, 30 июня, стало известно, что Европейский союз принял список стран, для которых он будет готов открыть границы, начиная со следующего месяца.

Для России, США и Бразилии европейские границы пока что останутся закрыты.  ЕС считает, что в этих странах опасность распространения коронавирусной инфекции остается высокой. Об этом стало известно из сообщения Совета Евросоюза.

Добавим, решение о закрытии границ в странах объединения было принято в связи с пандемией коронавируса. Многие авиарейсы были отменены из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.

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Автор: Кристина Мокроусова
#евросоюз #коронавирус

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