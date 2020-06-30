Во вторник, 30 июня, стало известно, что Европейский союз принял список стран, для которых он будет готов открыть границы, начиная со следующего месяца.

Для России, США и Бразилии европейские границы пока что останутся закрыты. ЕС считает, что в этих странах опасность распространения коронавирусной инфекции остается высокой. Об этом стало известно из сообщения Совета Евросоюза.

Добавим, решение о закрытии границ в странах объединения было принято в связи с пандемией коронавируса. Многие авиарейсы были отменены из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.