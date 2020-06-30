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16:35   30 Июня 2020
Политика

В России готовится индексация окладов военных и силовиков

В России готовится индексация окладов военных и силовиков

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении зарплат силовиков.

Оклады представителей силовых структур с начала октября вырастут на 3%. Прибавку к зарплате получат бойцы Росгвардии, контрактные военнослужащие, таможенники, начальствующий состав органов фельдъегерской связи, сотрудники МЧС, МВД, ФСИН.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу выразил мнение, что зарплаты военнослужащих должны соответствовать показателям выплат работникам ведущих экономических отраслей, а их пенсии необходимо индексировать выше уровня инфляции. В прошлом году оклады сотрудников правоохранительных органов выросли на 4,3%, пишет РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#силовики #зарплата #мишустин

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