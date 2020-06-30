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17:02   30 Июня 2020
Россия

Трусов: конституция должна быть российской, сегодня мы делаем первый шаг

Трусов: конституция должна быть российской, сегодня мы делаем первый шаг

Поправки в Конституцию России, за принятие которых с 25 июня по 1 июля проводится голосование, будут работать в интересах нашей страны.

Об этом во вторник, 30 июня, в ходе проведенного Медиагруппой «Патриот» онлайн-эфира на тему «Поправки в конституцию. Подготовка и наблюдение за голосованием» заявил председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов.

Комментируя мнение одного из участников дискуссии о том, что принятая в РФ в 1993 году Конституция писалась «под диктовку американцев», Трусов отметил:

«Меня не удивляет то, что выговорите. Я не хочу повторения 90-го года, потому что тогда Россией пытались управлять с Запада…, — заявил эксперт. — Сегодня мы делаем первый шаг, конституция должна быть российской».

Также Трусов прокомментировал аргументы противников принятия поправок, которые считают, что это делается только ради обнуления президентских сроков. По его словам, это, действительно, одно из главных обвинений к авторам поправок.

«Это все делается в интересах России. Сегодня (президент РФ Владимир) Путин – это руководитель, который за 20 лет сделал очень много, чтобы выйти из того маразма, в котором мы были в 90-е годы, при котором государство заняло на мировой арене достойное место», — напомнил эксперт.

Трусов: конституция должна быть российской, сегодня мы делаем первый шаг

При этом он подчеркнул, что сама возможность выдвинуться на следующих президентских выборах, вовсе не означает, что действующий президент будет выдвигаться, или, что его выберут. Но, если это произойдет, это будет означать только, что Путин сможет еще один срок поработать на благо России.

В заключение онлайн-конференции Юрий Трусов обратился к тем россиянам, которые еще думают, принять им участие в голосовании, или нет.

«У нас еще 1,5 суток. Если еще кто-то задумывается, идти или не идти, идите и помните, что от вашего прихода и от вашего решения зависит судьба страны. Мы сегодня определяем будущее наше», — подчеркнул он.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #поправки #общество #конституция #голосование2020

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