Турецкая партия назвала политику Эрдогана в Сирии и Ливии оккупационной

Турецкие парламентарии резко осудили проводимую президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом оккупационную политику в отношении Сирии и Ливии. Депутаты отмечают, что действия Эрдогана не отображают позицию народа.

"Хорошая партия" и движение "Демократический конгресс народов" Турции заявили, что действия Анкары в Сирии и Ливии усиливают кризис в этих странах. Внешняя политика Эрдогана не может называться народной политикой Турции, подчеркнули парламентарии, добавив, что в интересах турецкого народа сохранить целостность Сирии и Ливии. Об этом заявил депутат "Хорошей партии" Айтун Чирай, передает Федеральное агентство новостей.

Действия Анкары в Сирии и Ливии столь разрушительны, что добиться сохранения суверенитета в этих странах практически невозможно.

"Доказательство тому — то, что это не удалось в Сирии. Если мы будем молчать и не будем критиковать, мы не будем выполнять свой долг", — заключил Чирай.

Движение "Демократический конгресс народов" опубликовало открытое заявление, в котором Эрдогана назвали "главой дворцового режима", ведущим откровенно агрессивную, оккупационную внешнюю политику.