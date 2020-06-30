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16:24   30 Июня 2020
Шоу-бизнес

Майданов назвал самую важную для него поправку к Конституции

Майданов назвал самую важную для него поправку к Конституции

Заслуженный артист России Денис Майданов, ставший участником всероссийского голосования по Конституции в Московской области, рассказал, какую поправку к главному закону страны он считает наиболее важной.

Именитый певец и композитор Денис Майданов 30 июня поучаствовал в голосовании по поправкам к Конституции РФ в городе Одинцове. В разговоре с журналистами "360" он объяснил свое решение.

Майданов заверил, что принял участие в голосовании ради будущего своих детей, которое ему небезразлично. Самой важной артист считает поправку, касающуюся недопустимости фальсификации истории страны. По его словам, главный закон государства обязательно должен ограждать россиян от получения ложной информации.

Кроме того, Майданов обратил внимание на поправки, касающиеся поддержки российской науки. 44-летний певец напомнил, что благодаря таким изменениям государство будет поддерживать научно-технологический прогресс и создавать все необходимые для ученых условия.

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Автор: Илья Романович
#поправки #конституция #майданов #Голосование2020

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