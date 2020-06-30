Латвия запретила вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) запретил вещание семи каналов группы RT (Russia Today).

Об этом во вторник НСЭСМИ написал в Twitter. Отмечается, что данное решение принято в связи с персональными санкциями Евросоюза против Дмитрия Киселева. Совет также отметил, что призовет другие европейские медиарегуляторы последовать его примеру.

В частности, речь идет о запрете телеканалов: RT, RT HD, RT Spanish, RT Arabic, RT TV, RT Documentary, RT Documentary HD. Блокировка будет действовать до тех пор, пока Киселева не исключат из санкционных списков ЕС.