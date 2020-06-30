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16:17   30 Июня 2020
Политика

Латвия запретила вещание семи телеканалов RT

Латвия запретила вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) запретил вещание семи каналов группы RT (Russia Today).

Об этом во вторник НСЭСМИ написал в Twitter. Отмечается, что данное решение принято в связи с персональными санкциями Евросоюза против Дмитрия Киселева. Совет также отметил, что призовет другие европейские медиарегуляторы последовать его примеру.

В частности, речь идет о запрете телеканалов: RT, RT HD, RT Spanish, RT Arabic, RT TV, RT Documentary, RT Documentary HD. Блокировка будет действовать до тех пор, пока Киселева не исключат из санкционных списков ЕС.

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Автор: Руслан Неглинный
#латвия #блокировка #rt

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