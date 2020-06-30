Руководство Абхазии приняло участие в голосовании по Конституции России

Глава Республики Абхазия Аслан Бжания, его заместитель Бадра Гунба и премьер-министр региона Александр Анкваб приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции России. Об этом пишут СМИ.

Руководство Абхазии участвовало в избирательном процессе на территории РФ на правах граждан страны, так как все трое представителей республики являются россиянами. Чтобы выразить свою позицию по поправкам, Бжания, Гунба и Анквад прибыли в российское посольство в Сухуме, пишет РИА Новости.

Бжания отметил, что текущее событие является значимым. По его мнению, планируемые изменения в Основной закон России позволят усилить государственность страны, а также улучшить жизнь в самой Абхазии.

Телеканал "360" также сообщал, что муфтий Подмосковья проголосовал по поправкам к Конституции онлайн.