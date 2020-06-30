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16:32   30 Июня 2020
Россия

Сироткин: Крым рассчитывает на большой поток отдыхающих уже с 1 июля

Сироткин: Крым рассчитывает на большой поток отдыхающих уже с 1 июля

Крым с нетерпением ждет начала курортного сезона и приезда отдыхающих – как россиян, так и иностранных гостей. Ограничительные меры, введенные весной для борьбы с эпидемией коронавируса, пока еще есть, но их активно отменяют. Власти республики держат ситуацию на постоянном контроле.

Об этом рассказал помощник главы Республики Крым Антон Сироткин, выступая в рамках проведенного Медиагруппой «Патриот» онлайн-эфира. По его словам, в Крыму надеются, что большой поток отдыхающих хлынет на полуостров уже с 1 июля.

«Мы всем рады, и каждому будем обеспечивать все меры безопасности, чтобы никто на себе не ощутил дискомфорта», — подчеркнул член регионального штаба ОНФ.

По словам Сироткина, несмотря на имеющиеся опасения, что в Крым прибудут гости из регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, на полуострове не считают необходимым отгораживаться и ставить жесткие заслоны.

«Риски присутствуют. Мы действуем в рамках рекомендации правительства РФ и Роспотребнадзора», — объяснил он.

Сироткин: Крым рассчитывает на большой поток отдыхающих уже с 1 июля

Также помощник главы Республики прокомментировал состоявшееся 30 июля открытие грузового железнодорожного сообщения между материковой частью России и Крымом.

«Это является очень большим катализатором для развития экономики в целом. Рынок он свое берет и диктует свои условия. Все прогнозы и предпосылки на снижение цен на продукты питания, на топливо, оно имеет место быть. В ближайшее время ощутим изменения, которые с этим связаны», — заключил свое выступление Антон Сироткин.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #крым #общество #ограничения #отдыхающие #курорты и туризм #коронавирус

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