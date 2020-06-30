Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сироткин: Крым рассчитывает на большой поток отдыхающих уже с 1 июля

Сироткин: Крым рассчитывает на большой поток отдыхающих уже с 1 июля

 Сироткин: Крым голосует сплоченно, явка будет близка к уровню референдума 2014 года

Сироткин: Крым голосует сплоченно, явка будет близка к уровню референдума 2014 года
В России готовится индексация окладов военных и силовиков

В России готовится индексация окладов военных и силовиков

 Латвия запретила вещание семи телеканалов RT

Латвия запретила вещание семи телеканалов RT
Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

 Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам
Сироткин: Крым рассчитывает на большой поток отдыхающих уже с 1 июля

Сироткин: Крым рассчитывает на большой поток отдыхающих уже с 1 июля

 Сироткин: Крым голосует сплоченно, явка будет близка к уровню референдума 2014 года

Сироткин: Крым голосует сплоченно, явка будет близка к уровню референдума 2014 года
В России готовится индексация окладов военных и силовиков

В России готовится индексация окладов военных и силовиков

 Латвия запретила вещание семи телеканалов RT

Латвия запретила вещание семи телеканалов RT
Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

 Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам
16:08   30 Июня 2020
Армия

Глава ФЗНЦ Малькевич: "Шугалей-2" поможет освободить россиян из ливийского плена

Глава ФЗНЦ Малькевич: "Шугалей-2" поможет освободить россиян из ливийского плена

Первая часть фильма "Шугалей", вышедшая в мае, вызвала широкий резонанс во всем мире, однако многое осталось за кадром. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассчитывает, что вторая часть фильм поможет освободить россиян.

Вторая часть фильма "Шугалей" о судьбе российских граждан, похищенных террористами в Ливии, будет представлена широкой публике в сентябре этого года.

В мае 2019 года российские ученые-социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию по приглашению для анализа социально-политической обстановки в стране. Ночью в их жилище ворвались вооруженные люди, как выяснилось позже, это были подконтрольные так называемому Правительству национального согласия Ливии боевики.

Более года российских граждан удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", никаких обвинений им так и не предъявили. Россияне подвергаются пыткам и психологическому давлению.

Как отметил глава ФЗНЦ, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в беседе с ФБА "Экономика сегодня", после выхода первой части фильма "Шугалей" многие зрители пожелали продолжения.

"Люди писали обращения с просьбами расширить киноформат ленты второй частью или даже целым сериалом. Общественность увидела ужасы происходящего в Ливии и заинтересовалась этими событиями", - подчеркнул Малькевич.

Вторая част фильма расскажет о буднях российских социологов в ливийской тюрьме. Зрители узнают, как россиянам удается получать информацию и постепенно разгадывать "триполитанский пазл".

Александр Малькевич подчеркнул, что ливийские террористы пытаются с помощью пыток добиться от российских ученых "нужных" им показаний. Однако россияне, хоть и тяжело переносят насилие, проявляют твердость.

"Мы видели, как недавно глава МИД России Сергей Лавров принимал заместителя главы так называемого правительства нацсогласия Ливии, которому в жесткой форме сообщили: развитие российско-ливийских отношений невозможно без возвращения наших сограждан домой", - напомнил глава ФЗНЦ, почеркнув, что вторая часть фильма создаст не меньший резонанс, чем первая, что поможет вернуть россиян домой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#ливия #малькевич #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...