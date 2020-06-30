Глава ФЗНЦ Малькевич: "Шугалей-2" поможет освободить россиян из ливийского плена
Первая часть фильма "Шугалей", вышедшая в мае, вызвала широкий резонанс во всем мире, однако многое осталось за кадром. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассчитывает, что вторая часть фильм поможет освободить россиян.
Вторая часть фильма "Шугалей" о судьбе российских граждан, похищенных террористами в Ливии, будет представлена широкой публике в сентябре этого года.
В мае 2019 года российские ученые-социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию по приглашению для анализа социально-политической обстановки в стране. Ночью в их жилище ворвались вооруженные люди, как выяснилось позже, это были подконтрольные так называемому Правительству национального согласия Ливии боевики.
Более года российских граждан удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", никаких обвинений им так и не предъявили. Россияне подвергаются пыткам и психологическому давлению.
Как отметил глава ФЗНЦ, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в беседе с ФБА "Экономика сегодня", после выхода первой части фильма "Шугалей" многие зрители пожелали продолжения.
"Люди писали обращения с просьбами расширить киноформат ленты второй частью или даже целым сериалом. Общественность увидела ужасы происходящего в Ливии и заинтересовалась этими событиями", - подчеркнул Малькевич.
Вторая част фильма расскажет о буднях российских социологов в ливийской тюрьме. Зрители узнают, как россиянам удается получать информацию и постепенно разгадывать "триполитанский пазл".
Александр Малькевич подчеркнул, что ливийские террористы пытаются с помощью пыток добиться от российских ученых "нужных" им показаний. Однако россияне, хоть и тяжело переносят насилие, проявляют твердость.
"Мы видели, как недавно глава МИД России Сергей Лавров принимал заместителя главы так называемого правительства нацсогласия Ливии, которому в жесткой форме сообщили: развитие российско-ливийских отношений невозможно без возвращения наших сограждан домой", - напомнил глава ФЗНЦ, почеркнув, что вторая часть фильма создаст не меньший резонанс, чем первая, что поможет вернуть россиян домой.