Глава ФЗНЦ Малькевич: "Шугалей-2" поможет освободить россиян из ливийского плена

Первая часть фильма "Шугалей", вышедшая в мае, вызвала широкий резонанс во всем мире, однако многое осталось за кадром. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассчитывает, что вторая часть фильм поможет освободить россиян.

Вторая часть фильма "Шугалей" о судьбе российских граждан, похищенных террористами в Ливии, будет представлена широкой публике в сентябре этого года.

В мае 2019 года российские ученые-социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию по приглашению для анализа социально-политической обстановки в стране. Ночью в их жилище ворвались вооруженные люди, как выяснилось позже, это были подконтрольные так называемому Правительству национального согласия Ливии боевики.

Более года российских граждан удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", никаких обвинений им так и не предъявили. Россияне подвергаются пыткам и психологическому давлению.

Как отметил глава ФЗНЦ, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в беседе с ФБА "Экономика сегодня", после выхода первой части фильма "Шугалей" многие зрители пожелали продолжения.

"Люди писали обращения с просьбами расширить киноформат ленты второй частью или даже целым сериалом. Общественность увидела ужасы происходящего в Ливии и заинтересовалась этими событиями", - подчеркнул Малькевич.

Вторая част фильма расскажет о буднях российских социологов в ливийской тюрьме. Зрители узнают, как россиянам удается получать информацию и постепенно разгадывать "триполитанский пазл".

Александр Малькевич подчеркнул, что ливийские террористы пытаются с помощью пыток добиться от российских ученых "нужных" им показаний. Однако россияне, хоть и тяжело переносят насилие, проявляют твердость.