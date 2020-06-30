Арабские журналисты раскрыли связь турецкой ЧВК с террористами в Ливии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган использует связанную с террористами ЧВК SADAT в Ливии для реализации собственных интересов и обогащения, пишут СМИ.

Доклад о незаконной деятельности турецкой ЧВК SADAT был опубликован арабским изданием Al Hadath, передает ФАН. Известно, что руководство частной военной компанией осуществляется непосредственно спецслужбами Турции. По словам ведущей телеканала, Эрдоган планирует узурпацию большую часть важнейших ливийских государственных секторов под прикрытием поддержки террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Подобные действия вызывают лишь рост напряженности в стране.

ЧВК SADAT связана также со спецслужбами Европы и запрещенной в РФ террористической организацией "Братья-мусульмане". В основании компании в 2011 году активно принимали участие французские спецслужбы. Между ЧВК из Турции и подобной ливийской компанией, во главе которой стоял один из предводителей "Братьев-мусульман" Фаузи Абу Катиф, был заключен договор о сотрудничестве, после чего начались тренировки боевиков для ПНС Ливии.

Представители ЧВК SADAT присутствуют во многих мечетях Турции, ведя активную вербовку молодых людей и пропагандируя идеи "Братьев-мусульман".