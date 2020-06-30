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16:04   30 Июня 2020
Общество

Эксперт Липин рассказал о проверке списка голосов по поправкам

Эксперт Липин рассказал о проверке списка голосов по поправкам

Центральная избирательная комиссия ежедневно сверяет список избирателей. Член Аппарата Ассоциации юристов РФ Дмитрий Липин рассказал об обеспечении надежности данных.

Специалисты поддерживают исполнение надежности и легитимности процедуры голосования по поправкам к Основному закону страны. Сотрудники Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проводят ежедневную сверку списка проголосовавших граждан.

Заместитель руководителя Аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Александрович Липин рассказал о проверке процедуры голосования. Задвоение голосов и непрозрачность общероссийского плебисцита не допустима, заявил Липин.

Сотрудники ЦИК продолжают следить за исполнением надежности голосования на избирательных участках по всей стране. Общественные наблюдатели помогают контролировать ход плебисцита.

Специалисты приняли решение о ежедневной сверке списка избирателей. Участковые комиссий вручную проверят информацию свыше 1 миллиона электронных данных.

Общая явка избирателей на голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации превысила 49 миллионов человек. ЦИК сообщает, что свыше 45,7% граждан приняли участие в уникальном плебисците.

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #конституция #голоса #Голосование2020

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