Эксперт Липин рассказал о проверке списка голосов по поправкам
Центральная избирательная комиссия ежедневно сверяет список избирателей. Член Аппарата Ассоциации юристов РФ Дмитрий Липин рассказал об обеспечении надежности данных.
Специалисты поддерживают исполнение надежности и легитимности процедуры голосования по поправкам к Основному закону страны. Сотрудники Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проводят ежедневную сверку списка проголосовавших граждан.
Заместитель руководителя Аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Александрович Липин рассказал о проверке процедуры голосования. Задвоение голосов и непрозрачность общероссийского плебисцита не допустима, заявил Липин.
Сотрудники ЦИК продолжают следить за исполнением надежности голосования на избирательных участках по всей стране. Общественные наблюдатели помогают контролировать ход плебисцита.
Специалисты приняли решение о ежедневной сверке списка избирателей. Участковые комиссий вручную проверят информацию свыше 1 миллиона электронных данных.
Общая явка избирателей на голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации превысила 49 миллионов человек. ЦИК сообщает, что свыше 45,7% граждан приняли участие в уникальном плебисците.