Россияне принимают участие в голосовании по поправкам к Основному закону страны. На фоне этого либеральные активисты пытаются с помощью провокаций сорвать избирательный процесс. Одним из инициаторов подобного стал сотрудник "Дождя" Павел Лобков.

Журналист проголосовал дважды, что стало поводом для публикаций в прессе либерального толка, попытавшейся представить систему как несовершенную. Однако второй голос Лобкова аннулировали, а против него возбуждено административное дело.

Несмотря на это, у корреспондента нашлись последователи. Одной из них оказалась россиянка Яэль Ильински, в настоящий момент находящаяся на территории Израиля. Женщина сначала проголосовала электронным способом, после чего получила избирательный лист в посольстве, как и ее дочь, которой нет 18 лет. Ильински грозит административное или уголовное наказание.

Поведение Ильински может оказаться не случайным, так как она ранее проживала вместе с Маратом Гельманом. Последний устраивал художественные выставки, с помощью которых пытался дискредитировать руководство РФ. Гельман с начала текущего года развернул в прозападной прессе информационную кампанию, что указывает на его неофициальный статус политтехнолога. Другими словами, этот человек инициирует и управляет процессами в соответствующей сфере.

В настоящей момент целью Гельмана и его исполнителей являются поправки в Основной закон России. Он же может быть замешан в провокациях с многократным голосованием. Подробнее об этом — в материале Nation News.

Ранее "Царьград" сообщал, что президент России Владимир Путин 30 июня обратился к гражданам страны в преддверии дня голосования по Конституции.