Именно фигура Владимира Зеленского способствует превращению Украины в парламентскую республику. Такое мнение «Политике сегодня» высказал российский политолог, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара, комментируя заявление депутата Верховной рады, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича о том, что нынешний украинский лидер может стать последним президентом страны.

«При Зеленском идея, что Украина безболезненно станет парламентской республикой стала доминировать. Потому что в отличии от своих предшественников он даже не пытался стать сильным лидером и вникать в экономические и политические проблемы», — заявил политолог.

По мнению Андрея Окары, нынешний лидер не справляется с возложенными на него полномочиями. Поэтому форма правления, где главная фигура — это премьер-министр, назначаемый парламентской коалицией, а президент исполняет лишь церемониальную роль — лучший расклад для Украины.

«У Зеленского хорошо получается быть репрезентантом государства: говорить пафосные речи, исполнять церемониальные пункты. Но быть президентом — это все-таки профессия, и способностей нынешнего главы Украины здесь явно недостаточно», — высказал свое мнение эксперт.

На данный момент на Украине, по словам Окары, смешанная форма правления: парламентская и президентская республики, что тоже не идет на благо стране.

«Предполагалось, что такая гибридность определит преимущества обеих форм правления, а получилось все наоборот – объединились недостатки», — объяснил Андрей Окара.

Ранее российский военный, депутат Госдумы Александр Шерин объяснил, что рейтинг Зеленского падает, потому что он не оправдал ожиданий жителей Украины, а его попытки управлять страной оказались неэффективными.