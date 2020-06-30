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15:51   30 Июня 2020
Экономика

Банк России использовал иностранную валюту для снижения волатильности в экономике

Банк России использовал иностранную валюту для снижения волатильности в экономике

Центробанк России провел продажи иностранной валюты на внутреннем рынке для защиты национальной экономики от возможной волатильности. Мера позволит укрепить финансовый сектор и покажет инвесторам актуальный вектор монетарной политики.

Продажа валюты на внутреннем рынке была произведена 29 июня, всего российский регулятор реализовал средств на 10,3 млрд рублей. Данная мера несет упреждающий характер и призвана исключить риски развития волатильности в среде финансовых продуктов. Все меры производились в рамках установленного российскими властями бюджетного правила, сообщает ТАСС.

Прозрачность и предсказуемость монетарной политики Банка России позволяет повысить уверенность инвесторов в российских активах. В дальнейшем регулятор готов продолжать продажи валюты до тех пор, пока регулярные продажи не будут запущены за счет Фонда национального благосостояния.

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Автор: Яна Либерман
#россия #валюта #финансы #банк россии #волатильность

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