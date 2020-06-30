Центризбирком России вскоре получит списки проголосовавших по поправкам к Конституции за рубежом и дистанционным электронным способом, все случаи двойного голосования будут установлены, пообещала глава госоргана Элла Памфилова.

В информационном центре комиссии во вторник Памфилова рассказала о попытках двойного голосования по поправкам в Израиле и Великобритании. Она также подчеркнула, что все нарушители в итоге будут привлечены к ответственности и понесут административное, а в отдельных случаях и уголовное наказание. Ни один такого рода случай от Центризбиркома РФ не уйдет, заверила его глава.