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15:44   30 Июня 2020
Общество

Пластические хирурги будут работать по профстандарту от Минздрава РФ

Пластические хирурги будут работать по профстандарту от Минздрава РФ

Министерство здравоохранения России разрабатывает профессиональный стандарт для работы пластических хирургов, сообщили в ведомстве.

Большинство положений врачи соблюдают уже многие годы. Однако до сих пор нет единого перечня всех правил. Новый документ станет главным во время разработки Федерального государственного образовательного стандарта. Он будет помогать обучать медиков в процессе постдипломного образования, объяснила главный внештатный специалист Минздрава России Мантурова корреспонденту издания News.ru.

Требования к пластическим хирургам станут более высокими, соответственно улучшится и профессиональная подготовка специалистов. Мантурова акцентировала, что все хирургическое сообщество одобряет принятие единого профессионального стандарта.

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Автор: Юлия Яковлева
#минздрав

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