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15:36   30 Июня 2020
Политика

Фейки о голосовании по поправкам к Конституции РФ заметили в Финляндии

Фейки о голосовании по поправкам к Конституции РФ заметили в Финляндии

Иностранные СМИ активизировали свою антироссийскую работу во время голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом заявил финский политолог Йохан Бекман.

Он отметил, что наблюдается открытая пропагандистская кампания против общероссийского голосования. По его мнению, западные СМИ пишут неправду о происходящем сейчас в России.

Как отмечается в материале ИА REGNUM, распространяется одна и та же недейсвтительная информация. Никто не сообщает, насколько важны предложенные изменения, как они повлияют на жизнь россиян.

Есть такие фейки, которые начали распространяться еще до начала голосования. Эта работа проводится на обширной территории — от Нью-Йорка до Хельсинки. Производятся попытки вмешаться в голосование даже на самих участках.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проводится с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки работают по 12 часов каждый день с 8 утра. В голосовании имеют право принять участие все граждане России в возрасте от 18 лет.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #конституция #Голосование2020

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