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15:34   30 Июня 2020
Общество

Путин подписал указ о посмертном награждении подростка за спасение жизни товарища

Путин подписал указ о посмертном награждении подростка за спасение жизни товарища

Школьнику из Бурятии посмертно присвоили медаль "За спасение погибавших". Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин.

Подробности о случившемся рассказала мама 15-летнего подростка. Он поехал на соревнования. В какой-то момент подростки решили искупаться. Один из них начал тонуть. Школьник из Бурятии спас тонущего и других приятелей. Однако сам выбраться из воды не смог, отмечает канал "360".

Трагедия произошла в августе 2018 года. Учащиеся Иволгинской школы отправились в соседнее село на соревнования по волейболу. Следком выяснил, что река, где решили искупаться школьники, была глубокой только в одном месте. Из-за сильного водоворота подросткам было тяжело выбраться из воды.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #награда

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