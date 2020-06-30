Путин подписал указ о посмертном награждении подростка за спасение жизни товарища

Школьнику из Бурятии посмертно присвоили медаль "За спасение погибавших". Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин.

Подробности о случившемся рассказала мама 15-летнего подростка. Он поехал на соревнования. В какой-то момент подростки решили искупаться. Один из них начал тонуть. Школьник из Бурятии спас тонущего и других приятелей. Однако сам выбраться из воды не смог, отмечает канал "360".

Трагедия произошла в августе 2018 года. Учащиеся Иволгинской школы отправились в соседнее село на соревнования по волейболу. Следком выяснил, что река, где решили искупаться школьники, была глубокой только в одном месте. Из-за сильного водоворота подросткам было тяжело выбраться из воды.