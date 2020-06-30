Фильм "Шугалей-2" станет подспорьем в освобождении социологов ливийского плена

Продолжение отечественного боевика "Шугалей" сможет приблизить освобождение похищенных террористами в Ливии россиян, уверена член Общественной палаты (ОП) РФ, правозащитница Мария Бутина.

Российский фильм "Шугалей" рассказал о захвате социологов из России Максима Шугалея и Самера Суэйфана боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которых до сих пор незаконно удерживают в неофициальной тюрьме "Митига". В настоящий момент авторы картины готовят к выходу следующую часть.

Ученые из РФ оказались в ситуации, очень знакомой самой Бутиной, сказала правозищитница в беседе с "ПолитЭксперт". Тем не менее, она отметила, что в ее случае все было не так ужасно. Бутина добавила, что просмотр первой картины заставил ее некоторое время приходить в себя. Правозащитница призналась, что хотела бы видеть счастливый финал второй части, однако россияне до сих пор находятся в заточении.

Широкое внимание, которое было привлечено выходом "Шугалея", лежит в рамках общественной кампании по освобождению ученых, подчеркнула Бутина. По мнению правозащитницы, второй фильм окажет влияние на членов ООН, а также на мировое сообщество.