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15:33   30 Июня 2020
Армия

Фильм "Шугалей-2" станет подспорьем в освобождении социологов ливийского плена

Фильм "Шугалей-2" станет подспорьем в освобождении социологов ливийского плена

Продолжение отечественного боевика "Шугалей" сможет приблизить освобождение похищенных террористами в Ливии россиян, уверена член Общественной палаты (ОП) РФ, правозащитница Мария Бутина.

Российский фильм "Шугалей" рассказал о захвате социологов из России Максима Шугалея и Самера Суэйфана боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которых до сих пор незаконно удерживают в неофициальной тюрьме "Митига". В настоящий момент авторы картины готовят к выходу следующую часть.

Ученые из РФ оказались в ситуации, очень знакомой самой Бутиной, сказала правозищитница в беседе с "ПолитЭксперт". Тем не менее, она отметила, что в ее случае все было не так ужасно. Бутина добавила, что просмотр первой картины заставил ее некоторое время приходить в себя. Правозащитница призналась, что хотела бы видеть счастливый финал второй части, однако россияне до сих пор находятся в заточении.

Широкое внимание, которое было привлечено выходом "Шугалея", лежит в рамках общественной кампании по освобождению ученых, подчеркнула Бутина. По мнению правозащитницы, второй фильм окажет влияние на членов ООН, а также на мировое сообщество.

"Они должны понимать, что мы своих не бросаем и будем спасать каждого нашего соотечественника всеми доступными нам средствами", — считает Бутина.

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Автор: Яна Либерман
#россия #ливия #бутина #пнс #Шугалей

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