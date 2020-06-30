Сироткин: Крым голосует сплоченно, явка будет близка к уровню референдума 2014 года

Согласно официальным данным, в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ участие приняли более 50% крымчан, а к концу предпоследнего дня голосования эта цифра, скорее всего, приблизится к 70%.

Об этом в ходе онлайн-эфира на тему «Поправки в конституцию. Подготовка и наблюдение за голосованием», который проводит Медиагруппа «Патриот», рассказал помощник главы Республики Крым Антон Сироткин.

«Крымчане показывают сплоченность в этом процессе, что радует, — отметил помощник главы региона. — Крым будет показывать высокую явку, (и по итогам голосования она) будет весьма приближена к явке, которая была на референдуме в 2014 году».

Также Сироткин, который является атаманом Черноморского казачьего войска, добавил, что казаки наравне с сотрудниками правоохранительных органов следят на полуострове за порядком и за недопущением провокаций в ходе голосования. На избирательных участках, по его словам, задействованы 227 казаков, а за охрану общественного порядка отвечают еще 400.