ФАН опубликовал список претендентов на уголовную ответственность за фейки о поправках

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что недостоверная информация, которую распространяют по поводу голосования по внесению поправок в Конституцию, является организованной и заранее спланированной акцией.

В интервью Федеральному агентству новостей первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич заявил, что вбросы против поправок в Конституцию проходит активно публикуют в соцсетях, и СМИ-иноагенты, в которых за сутки может выйти от пяти до десяти публикаций, содержащих фейки.

Дискредитировать процедуру голосования попытался журналист либерального телеканала "Дождь" Павел Лобков, который сознательно нарушил закон, когда принял участие в электронном голосовании, а потом обманом получил бюллетень. Все это было сделано исключительно для эффектного репортажа. О "двойной попытке" голосования рассказал и Василий Вайсенберг, представитель признанного иноагентом в РФ движения "Голос".

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал, что в его распоряжении есть документы, которые пришли из посольства России в Израиле. Речь идет о гражданке России Яэль Ильински. На самом деле в Израиле действовала целая группа, которая четырежды подавали бюллетени на голосовании по поправкам в Конституцию.

Ильински рассказала "Дождю", что три раза голосовала против поправок — в российском посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. С ее слов, в третий раз она проголосовала через интернет-портал 2020og.ru. За все эти сомнительные "подвиги" Ильински грозит уголовное дело.

ЦИК сообщает, что по данным на утро 30 июня по поправкам к Конституции в общей сложности (включая дистанционное голосование) проголосовали 49,6 млн россиян, явка — 45,7% от общего числа избирателей.