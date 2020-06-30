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15:06   30 Июня 2020
Экономика

Аналитики Sohu рассказали о нестандартной тактике России по избавлению от госдолга США

Аналитики Sohu рассказали о нестандартной тактике России по избавлению от госдолга США

Дедолларизация стала одним из главных направлений политики России на мировом рынке. Аналитики китайского издания Sohu объяснили, почему страна начала отказываться от облигаций госдолга США в пользу национального золотого запаса.

Сегодня именно Россия стала одним из локомотивов мировой дедолларизации. Москва приняла решение избавиться от 96% американских облигаций, обеспечивающих американский государственный долг. Однако в последнее время российские инвесторы активизировались на рынке США, выкупив ценных бумаг на 6,85 млрд долларов. Экономическая политика страны удивила аналитиков, и они видят в перемене тактики холодный расчет.

Параллельно с покупкой облигаций российская сторона продолжает работу по наращиванию золотого запаса. Приобретение части госдолга, полагают эксперты, связано с необходимостью использовать актив в мировой валюте. Эксклюзивный перевод китайского материала доступен на сайте "ПолитРоссия".

Сегодня у России есть возможность выгодно реализовать часть своего золота по завышенным ценам, заработав на активности инвесторов. Подобная тактика поможет получить дополнительные средства.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #китай #доллар #госдолг сша

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