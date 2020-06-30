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15:25   30 Июня 2020
Россия

«Калашников» показал экспериментальный пулемет 7,62мм

«Калашников» показал экспериментальный пулемет 7,62мм

Модернизированный ручной пулемет калибром 7,62 мм, который по каким-то причинам не пошел в серийное производство, был представлен во вторник, 30 июня, Концерном «Калашников».

Как сообщает издание «Военно-промышленный курьер» (ВПК), экспериментальный образец ручного пулемета, из которого в ходе испытаний было сделано было сделано достаточное число выстрелов, был отправлен в коллекцию Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

«Для повышения кучности и точности стрельбы (образец) отличался новыми сошками с осью вращения ножек выше оси канала ствола, что позволяло оружию самостоятельно центрироваться по отношению к плоскости стрельбы при установке на неровных поверхностях. Еще одним отличием является отсутствие бороды на цевье, которая присутствует на других автоматах и ручных пулеметах Калашникова», — говорится в материале.

Там же отмечается, что образец оснастили откидным наплечником, который позволяет сохранять единообразное положение приклада по отношению к плечу стрелка. Все эти изменения, по неизвестным причинам, в серийное производство не пошли, рассказал журналистам оружейный эксперт Руслан Чумак.

Общая длина образца составляет 1040 мм, а длина ствола – 591мм. Масса пулемета равна примерно пяти килограммам. Оружие разрабатывалось для стрельбы 7,62-миллиметровыми патронами.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #впк #музей #калашников #пулемет #образец

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