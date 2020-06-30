Сенатор Клинцевич предрек фильму "Шугалей-2" внимание за рубежом

Новая часть отечественного боевика "Шугалей", являющаяся продолжением истории о похищенных и удерживаемых террористами в Ливии российских социологах, обратит внимание международного сообщества на проблему, считает сенатор Франц Клинцевич.

Авторы российского фильма "Шугалей", раскрывающего детали похищения Правительством национального согласия (ПНС) Ливии ученых из РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, готовят к выходу вторую часть боевика.

Российская картина вызвала вокруг себя дискуссии, заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич в разговоре с ФАН. Он отметил, что авторам боевика нужно учесть ряд нюансов во второй части фильма, если они претендуют на объективность.

Продолжение "Шугалея" привлечет внимание иностранных государств, уверен сенатор. По его мнению, фильм вызовет дискуссии за рубежом, так как там внимательно отслеживают все, что оказывается в публичном поле.