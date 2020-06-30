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Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

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14:39   30 Июня 2020
Экономика

Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

Карты Сбербанка могут быть бесплатно пополнены со счетов других банков во время пандемии коронавируса. Пока организация не станет возвращать комиссию за переводы, несмотря на поэтапное снятие режима самоизоляции.

Решение освободить граждан от дополнительных расходов было принято руководством Сбербанка в связи с пандемией коронавируса. Организация пошла навстречу клиентам и отменила комиссию за пополнение карт со счетов на других банках. Сегодня услуга пользуется высоким спросом, поэтому пока ее оставят бесплатной, передает РИА Новости.

Бесплатные переводы будут действовать еще месяц, пока регионы России окончательно не снимут все ограничения, установленные для защиты населения от пандемии коронавируса. В 2020 году Сбербанк также отказался от "банковского роуминга", сделав бесплатными переводы на карты разных регионов России.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #банки #сбербанк #комиссия

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