Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод комментируя распространение фейков по поправкам, отметил, что среди заявленных сообщений 92% не соответствуют действительности.

С 25 июня по 1 июля в стране проводится общероссийское голосование по внесению пакета изменений в Основной закон РФ. В этот период многие оппозиционные деятели, лояльные к ним структуры и СМИ активно распространяют фейковую информацию об электоральном процессе. Оценивая количество совершаемых провокаций, член Центрального избиркома РФ Евгений Шевченко считает, что кампания против поправок в Конституцию запомнится в истории как "небывалая".

Наиболее активно распространением фейков о "нарушениях" во время всенародного плебисцита занимается движение "Голос". Сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод считает, что причиной стремительного роста фейков о поправках в Конституцию является увеличение доверия к выборам и фактическое снижение числа нарушений.

"В ходе общественных проверок делаются выводы, что подавляющее большинство сообщений являются фейками – искусственными, вымышленными сообщениями. Среди заявленных сообщений – 92% фейковой информации", — говорит собеседник Федерального агентства новостей.

"Голос" вынужден заполнять информационное пространство "псевдонарушениями", поскольку цель структуры состоит в подрыве доверия россиян к электоральной системе, что можно спровоцировать необоснованной критикой институтов общественных наблюдателей.

Брод также подчеркивает, что сервер сайта организации "Голос" находится в США. С его слов, заказчики фейковой информации о голосовании по правкам в Конституцию не заинтересованы в ее удалении.

Согласно данным ЦИК, на утро 30 июня по поправкам к Конституции в общей сложности (включая дистанционное голосование) проголосовали 49,6 млн граждан. В период с 25 по 29 июня явка составляет 45,7%.