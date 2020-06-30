Nation News объяснило, почему заявления "Голоса" о нарушении прав СМИ в Москве — фейк

Движение "Голос" пожаловалось на запрет сделать видеосюжет на 1354 УИК в Москве. На "Карте нарушений" этот инцидент отметили как "нарушение прав СМИ".

Сообщается, что ограничение для видеосъемки было вынесено председателем ТИК Сергеем Мироновым из-за неудачного ракурса оператора. В кадр попали бюллетени на дне ящика. Это нарушает тайну голосования.

Как отмечается в материале Nation News, ЦИК обнародовал постановление, согласно которому проводить съемку представители СМИ имеют право только по согласованию с избирательной комиссией на участке.

Также в постановлении ЦИК отмечается, что фото- и видеосъемка может производиться только так, чтобы не нарушалась тайна голосования. Журналисту запретили снимать из-за неверного ракурса. Он мог изменить расположение камеры и продолжить работу, но в итоге появилась необоснованная жалоба.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проводится с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки работают с 8:00 по 12 часов каждый день. К голосованию допускаются все граждане РФ в возрасте от 18 лет.

Как отметили в Кремле, многодневное голосование на президентских выборах не рассматривается, передает телеканала "360".