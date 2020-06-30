Машины для перевозки членов избиркомов Белгородской области регулярно дезинфицируют

Ежедневно перед началом голосования и после его окончания специалисты дезинфицируют избирательные участки и автомобили, на которых перемещаются сотрудники избиркомов Белгородской области. В этом «Политику сегодня» заверил заместитель главы региональной ИК Владимир Троян.

К избирательным мероприятиям в Белгородской области готовились по рекомендациям Роспотребнадзора. Избирком закупил СИЗы и передал их в участковые комиссии, пункты муниципальных районов и городских округов.

«Маски одноразовые медицинские, перчатки одноразовые, защитные пластиковые экраны для лица, антисептические средства для членов УИК, одноразовые медицинские халаты, бесконтактные термометры, санитарно-гигиенические предметы и принадлежности (салфетки), коврики антибактериальные многослойные для дезинфекции обуви», — перечислил Владимир Троян.

Чтобы избежать толкучки и очередей, была предусмотрена схема передвижения, отдельные входы и выходы. Перед голосованием избиратели могут продезинфицировать руки на специальном пункте и получить санитарный набор из маски, перчаток и одноразовой ручки.

«Для членов участковых комиссий в течение всего дня голосования закуплена питьевая вода, а также одноразовые стаканы», — добавил зампред белгородского избиркома.

Голосование по внесению изменений в Основной закон России началось 25 июня. Оно продлится неделю – до 1 июля, который огласили выходным. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать в электронном формате. В других регионах помимо стандартных участков организованы придомовые пункты, а также вызов комиссии на дом.