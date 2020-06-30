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 Брод: большинство сообщений СМИ о нарушениях в голосовании по поправкам — фейки

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Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

 Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам

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14:27   30 Июня 2020
Общество

Лукашенко: мы не позволим исказить историческую правду

Лукашенко: мы не позволим исказить историческую правду

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко напомнил о недопустимости искажения истории. Трагедия повторится, если исказить правду, заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко принял участие в историческом открытии памятного мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Недопустимо искажать значение исторической правды, упомянул президент Республики Беларусь Лукашенко.

Российские зрители смогли наблюдать удивительную картину о великой битве "Ржев", в ноябре 2019 года. Талантливый режиссер Игорь Копылов воссоздал события 1942 года в уникальном фильме. Свыше 400 тысяч человек погибли в исторической битве, которая переломила ход Великой Отечественной войны.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #правда #история #лукашенко

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