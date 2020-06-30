Лукашенко: мы не позволим исказить историческую правду

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко напомнил о недопустимости искажения истории. Трагедия повторится, если исказить правду, заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко принял участие в историческом открытии памятного мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Недопустимо искажать значение исторической правды, упомянул президент Республики Беларусь Лукашенко.

Российские зрители смогли наблюдать удивительную картину о великой битве "Ржев", в ноябре 2019 года. Талантливый режиссер Игорь Копылов воссоздал события 1942 года в уникальном фильме. Свыше 400 тысяч человек погибли в исторической битве, которая переломила ход Великой Отечественной войны.