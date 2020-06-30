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14:25   30 Июня 2020
Общество

В ЗакСе Петербурга рассказали о большой явке на голосовании по Конституции

В ЗакСе Петербурга рассказали о большой явке на голосовании по Конституции

Петербургский депутат Андрей Анохин отметил высокую явку и заинтересованность граждан в голосовании по поправкам в Конституцию.

Всероссийский день голосования по поправкам в действующую Конституцию страны назначен на 1 июля. Россияне имеют возможность проголосовать досрочно с 25 июня. В Петербурге на участках работают более 15 тысяч наблюдателей, которые имеют высокий уровень подготовки и понимают свою ответственность.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин подчеркнул высокую явку на голосовании и хорошую организацию работы на участках.

"Хочу отметить, что все очень хорошо организовано с социальной дистанцией, масками и перчатками. Если бы у меня так выборы организованно и четко проходили в 2016 году, то можно было бы только позавидовать", — заявил собеседник портала "НьюИнформ".

Анохин также прокомментировал сообщения СМИ о якобы нарушениях на голосовании по Конституции. Это все неглобальные нарушения, которые носят человеческий фактор, объяснил депутат.

"Мне жалко людей, которые в силу неопытности и непонимания становятся жертвами провокации и идут на какие-то разговоры с так называемыми журналистами или лицами, выискивающими нарушения там, где их нет", — добавил он.

На утро 30 июня участие в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 49 миллионов россиян. Явка превысила 45%, о чем сообщили в Центральной избирательной комиссии.

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Автор: Ирина Большунова
#санкт-петербург #конституция #Голосование2020

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