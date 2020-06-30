Путин заявил о недопустимости "замазывания" подвига советского народа в борьбе с нацизмом

Власти Российской Федерации сделают все, чтобы не допустить стирание подвига, совершенного гражданами СССР, боровшимися и победившими нацизм. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом.

Путин отметил, что подвиг Советского солдата нельзя "замазать" ложными сообщениями и фальсификацией истории.

Путин вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко сегодня прибыл в Тверскую область, где принял участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса, посвященного одной из наиболее кровопролитных битв Великой Отечественной войны.