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Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

 Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам

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14:20   30 Июня 2020
Общество

Путин заявил о недопустимости "замазывания" подвига советского народа в борьбе с нацизмом

Путин заявил о недопустимости "замазывания" подвига советского народа в борьбе с нацизмом

Власти Российской Федерации сделают все, чтобы не допустить стирание подвига, совершенного гражданами СССР, боровшимися и победившими нацизм. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом.

Путин отметил, что подвиг Советского солдата нельзя "замазать" ложными сообщениями и фальсификацией истории.

Путин вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко сегодня прибыл в Тверскую область, где принял участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса, посвященного одной из наиболее кровопролитных битв Великой Отечественной войны.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #нацизм #мемориал #подвиг #ржев

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