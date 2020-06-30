Касатонов: обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» станет гордостью ВМФ РФ

Российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации, с которой он вернется в 2022 году, станет многофункциональным кораблем, гордостью Военно-Морского флота РФ, и сможет на самом высоком уровне решать поставленные перед ним командованием разнообразные задачи.

Такое мнение в беседе с RT высказал во вторник, 30 июня, бывший заместитель главнокомандующего ВМФ РФ адмирал Игорь Касатонов. По его словам, в ходе модернизации на предприятии «Севмаш» на крейсер «Адмир Нахимов» будут установлены малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет-НК» и противолодочный ракетный комплекс (ПЛРК) «Ответ», что станет одним из главных преимущество обновленного крейсера.

Ранее глава ОСК (Объединенной судостроительной корпорации) Алексей Рахманов сообщил, что передача атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2, который сейчас находится на ремонте и модернизации в Северодвинске, Военно-морскому флоту России состоится в 2022 году.

«Сроки передачи корабля ВМФ остаются неизменными, несмотря на перевооружение корабля, это 2022 год», — приводит слова Рахманова РИА Новости.

По словам адмирала Игоря Касатонова, после модернизации крейсер сможет выполнять разнообразные задачи, так как, по информации в открытых источниках, его оснастят мощным противолодочным вооружением.

«Возможности «Адмирала Нахимова» после модернизации будут позволять эффективно противостоять авианосным группировкам и подлодкам противника. Это будет многофункциональный корабль, гордость ВМФ, способный решать разнообразные задачи на самом высоком уровне», — подчеркнул Касатонов.

При этом военный эксперт, редактор «Независимого военного обозрения Дмитрий Литовкин добавил, что модернизированный крейсер оснастят новыми артиллерийскими комплексами, например, находящейся сейчас на испытаниях флотской версией самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» калибром 152 мм, которая позволяет вести огонь на расстояние 70 – 80 километров

«Есть основания полагать, что боекомплект «Адмирала Нахимова» увеличится до 72 ракет. Уничтожение авианосной группировки будет обеспечиваться залпом, причём ракеты будут лететь стаей, выстраивая тактику атаки с помощью заложенных в них алгоритмов», — добавил Литовкин.

По его словам, России нужны корабли океанского класса, такие как «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», который тоже вскоре отправится на модернизацию. Они могут автономно действовать вдали от родных берегов и противостоять там крупным военно-морским группировкам противника, так как благодаря своему вооружению могут нанести серьезный ущерб.