Путин и Лукашенко поучаствовали в открытии мемориала Советскому солдату

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели открытие военного мемориала подо Ржевом в Тверской области.

Сегодня они возложили цветы к памятнику Советскому солдату. Мемориал посвящен событиям, происходившим с января 1942 года по март 1943 года. Ржевская битва стала одной из самых кровопролитных во время Великой Отечественной войны. За это время советские войска провели четыре наступательные операции на позиции немцев.

Советские войска провели четыре наступательные операции на позиции фашистов. В ноябре прошлого года на экраны вышел кинофильм "Ржев" режиссера Игоря Копылова, который повествует об этих событиях. Депутат Государственной думы Николай Валуев назвал ленту "настоящей историей без фальши".