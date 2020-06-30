Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Кабмин ФРГ, ожидая окончательного решения Конгресса США по санкциям в отношении компаний, принимающих участие в реализации российского проекта «Северный поток – 2», рассчитывает, что Вашингтон склонится к более мягкому варианту. Берлин не простит Вашингтону перехода через «красную черту».

Такое мнение во вторник, 30 января, высказал глава Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, комментируя заявление официального представителя германского правительства Штеффена Зайберта.

«Наш ответ заключается в том, что наша известная позиция к такому роду санкций остается неизменной, и в остальном мы ожидаем, какое именно решение примет конгресс», — сказал Зайберт, выступая на брифинге в Берлине.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей Дмитрий Родионов, у немецких политиков есть все основания рассчитывать на то, что Штаты примут более мягкий вариант санкций против «Северного потока – 2», чем изначально предлагал Сенат.

На днях на рассмотрение Конгресса США был внесен новый законопроект, в котором из-под действия ограничительных мер выводятся европейские структуры, которые занимаются тестированием, сертификацией и инспекцией российского газопровода.

«Это значительно более мягкий вариант, чем тот, что был ранее представлен сенаторами Тедом Крузом и Джинн Шейхин. Весьма велика вероятность, что именно он и будет принят. Американцы не хотят перегибать палку», — отметил эксперт.

По его словам, сенаторы Круз и Шейхин просто выполняют роли «плохих полицейских и пиарятся, это отдельная тема. Но в вопросе санкций против российского газопровода в Европу есть «красная черта», переход которой американцами может спровоцировать жесткий ответ со стороны немцев.

«Трампу это точно не нужно, тем более накануне выборов. Немного попугать Меркель, построить из себя «крутого парня», способного «нагнуть» кого угодно — это да. Но не перегибать палку, а то она может сломаться и больно ударить в лоб», — пояснил Дмитрий Родионов.

При этом он добавил, что американцы не ставили перед собой цели остановить строительство «Северного потока – 2», сорвать реализацию проекта, так как в США понимают, что европейцы бы все равно не согласились с этим. Их задачей было отодвинуть ввод газопровода в эксплуатацию, чтобы с Украиной был заключен новый контракт на транзит газа.

Если бы даже Европа согласилась, полностью остановить строительство СП-2, у Штатов просто нет возможности вместо России поставить европейцам выпадающие объемы газа.

«Дело не в цене. Физически не сможет. Тем более, что из-за нефтяных штормов последних месяцев добыча в США резко упала, а европейцы заранее наполнили свои хранилища до отказа — так что газа у них полно», — объяснил эксперт.

Поэтому сейчас Вашингтон просто пытается сохранить лицо, демонстрируя, что Штаты продолжают борьбу с российским газопроводом и не сдают назад. Однако США не будут форсировать этот процесс, больше имитируя борьбу и, возможно, принимая точечные меры против отдельных компаний и людей. Ведь. Если бы Штаты действительно захотели, они уже давно ввели бы санкции против компании «Газпром» и против покупателей российского газа, но этот шаг означал бы объявление войны.