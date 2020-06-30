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13:46   30 Июня 2020
Общество

Члены "Голоса" выдают сбой в электронном голосовании за "нарушение"

Члены "Голоса" выдают сбой в электронном голосовании за "нарушение"

Движение "Голос" поделилось жалобой на электронное голосование, описав ее как "нарушение". Проблема представлена как небольшой технический сбой, который не помешает заявителю проголосовать другими способами.

Дмитрий из Москвы зарегистрировался на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), но ему не дала проголосовать техническая ошибка. В результате ему предложили отдать голос очно или воспользоваться надомным голосованием. Стоит отметить, что в процессе электронного голосования иногда появляются неизбежные сбои, которые практически сразу устраняют.

С подобным сбоем в системе столкнулась журналист "Эха Москвы" Евгения Альбац, номер ее СНИЛС по ошибке указал другой человек, который невнимательно ввел цифры. Система не позволила Евгении Альбац зарегистрироваться на ДЭГ, в ходе разбирательства ошибку быстро исправили, пишет "ПолитЭксперт".

Выявленные сбои в системе ДЭГ не оказывают влияния на достоверность голосования, поэтому их нельзя назвать нарушением выборного процесса. Из-за отсутствия реальных нарушений на голосовании по поправкам к Конституции "Голос" решил публиковать сообщения, которые описывают мелкие недочеты.

В ходе брифинга, посвященного разбору фейков вокруг общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич презентовал новый видеопроект "ФейкКонтроль". По словам общественника, в дни голосования появляются фейковые сообщения на ресурсах СМИ-иностранных агентов, каждый день может выходить до десяти публикаций.

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #онлайн #конституция #голос #фейк #малькевич #Голосование2020

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