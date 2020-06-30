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Брод: большинство сообщений СМИ о нарушениях в голосовании по поправкам — фейки
Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

 Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам

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13:45   30 Июня 2020
Политика

Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам

Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане голосуют за страну, которую передадут своим детям и внукам. Кроме того, отдавая свой голос относительно поправок в Конституцию РФ, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить.

Во вторник в обращении к россиянам в связи с голосованием по поправкам в Основной закон глава государства отметил, что, когда россияне вместе, им по силам даже самые критически сложные задачи. Все изменения в российскую Конституцию вступят в силу лишь при одобрении россиян, добавил Путин.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #голосование #конституция2020

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