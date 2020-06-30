Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане голосуют за страну, которую передадут своим детям и внукам. Кроме того, отдавая свой голос относительно поправок в Конституцию РФ, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить.

Во вторник в обращении к россиянам в связи с голосованием по поправкам в Основной закон глава государства отметил, что, когда россияне вместе, им по силам даже самые критически сложные задачи. Все изменения в российскую Конституцию вступят в силу лишь при одобрении россиян, добавил Путин.