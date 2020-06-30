Путин рассказал о важности голоса каждого россиянина

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Машины для перевозки членов избиркомов Белгородской области регулярно дезинфицируют

Машины для перевозки членов избиркомов Белгородской области регулярно дезинфицируют

 Брод: большинство сообщений СМИ о нарушениях в голосовании по поправкам — фейки

Брод: большинство сообщений СМИ о нарушениях в голосовании по поправкам — фейки
Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

 Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам

Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам
Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

 Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам
Машины для перевозки членов избиркомов Белгородской области регулярно дезинфицируют

Машины для перевозки членов избиркомов Белгородской области регулярно дезинфицируют

 Брод: большинство сообщений СМИ о нарушениях в голосовании по поправкам — фейки

Брод: большинство сообщений СМИ о нарушениях в голосовании по поправкам — фейки
Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

 Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам

Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам
Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

 Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам
13:45   30 Июня 2020
Общество

Путин рассказал о важности голоса каждого россиянина

Путин рассказал о важности голоса каждого россиянина

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал каждого гражданина России внести свою лепту в голосование по поправкам к Конституции.

Во вторник, 30 июня, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к российским гражданам. Лидер страны призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Президент рассказал, что каждый голос важен и будет учтен.

Добавим, по данным ЦИК, на утро 30 июня по поправкам к Конституции в общей сложности (включая дистанционное голосование) проголосовали 49 649 010 россиян. Явка достигла 45,7%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#путин #рф #конституция #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...