Путин рассказал о важности голоса каждого россиянина

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал каждого гражданина России внести свою лепту в голосование по поправкам к Конституции.

Во вторник, 30 июня, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к российским гражданам. Лидер страны призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Президент рассказал, что каждый голос важен и будет учтен.

Добавим, по данным ЦИК, на утро 30 июня по поправкам к Конституции в общей сложности (включая дистанционное голосование) проголосовали 49 649 010 россиян. Явка достигла 45,7%.