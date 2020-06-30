Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Машины для перевозки членов избиркомов Белгородской области регулярно дезинфицируют

Машины для перевозки членов избиркомов Белгородской области регулярно дезинфицируют

 Брод: большинство сообщений СМИ о нарушениях в голосовании по поправкам — фейки

Брод: большинство сообщений СМИ о нарушениях в голосовании по поправкам — фейки
Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

 Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам

Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам
Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

 Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам
Машины для перевозки членов избиркомов Белгородской области регулярно дезинфицируют

Машины для перевозки членов избиркомов Белгородской области регулярно дезинфицируют

 Брод: большинство сообщений СМИ о нарушениях в голосовании по поправкам — фейки

Брод: большинство сообщений СМИ о нарушениях в голосовании по поправкам — фейки
Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

 Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам

Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам
Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

 Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам
13:38   30 Июня 2020
Общество

СМИ уличили "Дождь" и Соболь в распространении фейков о голосовании по поправкам к Конституции

СМИ уличили "Дождь" и Соболь в распространении фейков о голосовании по поправкам к Конституции

Распространением фейков о недействительных бюллетенях для голосования отметились юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь и телеканал "Дождь".

Телеканал "Дождь" посвятил один из сюжетов некой "девушке из Москвы". Она приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ и опубликовала в Сети фотографию бюллетеня. Пользователи обратили внимание на черную печать, посчитав, что бланк ненастоящий. Инфоповодом заинтересовались журналисты "Дождя".

Они связались с девушкой, попросив ее прокомментировать сложившуюся ситуацию. Выданный ей бюллетень – это якобы ксерокопия. Бланк будто бы недействителен, заявила россиянка, отметив, что переголосовать ей не позволяют. В избиркоме девушке объяснили, что допускаются бюллетени как с синими, так и с черными печатями, поэтому ее бланк – подлинный. Журналиста "Дождя" подобные объяснения не удовлетворили.

Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге. Местные жители усомнились в подлинности бюллетеней. Однако в свердловском избиркоме пояснили, что два вида печатей "предусмотрены инструкцией". Фейк о выдаче бюллетеней для голосования "без подписи" поддержала и юрист признанного иноагентом так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь. Вероятно, что это очередной вброс, направленный на дискредитацию процесса голосования со стороны "оппозиции".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#бюллетени #фейк #соболь #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...