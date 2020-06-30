Распространением фейков о недействительных бюллетенях для голосования отметились юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь и телеканал "Дождь".

Телеканал "Дождь" посвятил один из сюжетов некой "девушке из Москвы". Она приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ и опубликовала в Сети фотографию бюллетеня. Пользователи обратили внимание на черную печать, посчитав, что бланк ненастоящий. Инфоповодом заинтересовались журналисты "Дождя".

Они связались с девушкой, попросив ее прокомментировать сложившуюся ситуацию. Выданный ей бюллетень – это якобы ксерокопия. Бланк будто бы недействителен, заявила россиянка, отметив, что переголосовать ей не позволяют. В избиркоме девушке объяснили, что допускаются бюллетени как с синими, так и с черными печатями, поэтому ее бланк – подлинный. Журналиста "Дождя" подобные объяснения не удовлетворили.

Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге. Местные жители усомнились в подлинности бюллетеней. Однако в свердловском избиркоме пояснили, что два вида печатей "предусмотрены инструкцией". Фейк о выдаче бюллетеней для голосования "без подписи" поддержала и юрист признанного иноагентом так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь. Вероятно, что это очередной вброс, направленный на дискредитацию процесса голосования со стороны "оппозиции".