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Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

 Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам

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13:36   30 Июня 2020
Армия

Ливийские старейшины ждут от Москвы более активного участия в мирных процессах

Ливийские старейшины ждут от Москвы более активного участия в мирных процессах

Члены Высшего совета шейхов и старейшин Ливии призвали Россию расширить усилия по урегулированию ливийской ситуации, пишут СМИ.

Российскому руководству стоит более активно принимать участие в процессе мирного разрешения кризиса в Ливии, передает ФАН слова отвечающего за нефтегазовый сектор и водные ресурсы заместителя председателя совета Сенуси Халика. Он подчеркнул, что усиление позиций РФ в Ливии поспособствует скорейшему урегулированию ситуации в стране, а также выработке общей позиции, учитывающей интересы всех ливийских граждан.

Совет возлагает надежды на руководство России, которое без колебаний сблизит точки зрения граждан Ливии, отметил Халик. Он подчеркнул, что Москву отличает твердость и стабильность позиций, ввиду чего российские власти заслуживают уважение.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #ливия

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