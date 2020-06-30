Совет МО Петербурга высоко оценил уровень организации голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию проходит прозрачно и открыто в Петербурге, отметили в Совете муниципальных образований города.

Залогом высокого уровня организации голосования в Северной столице является работа Общественной палаты при взаимодействии с различными некоммерческими организациями. Все работающие на избирательных участках хорошо подготовлены и понимают всю ответственность, права и возможности. Это подтвердил глава Совета муниципальных образований Всеволод Беликов в беседе с журналистами iReactor.

"Граждане в первый же день убедились в том, что все сотрудники имеют средства защиты, все одноразовое. Вероятность подхватить коронавирус на голосовании в тысячу раз меньше, чем нулевая. На сегодняшний день поход в продуктовый магазин — это более опасное мероприятие", — объяснил он.

На петербургских избирательных участках не было замечено никаких скандалов, которые вызвали бы у граждан отторжение, напомнил Беликов. "Приличная" явка зафиксирована даже в тех районах, где она традиционно не очень высокая.

Голосование по Конституции изначально было назначено на 22 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса оно было перенесено. Чтобы обезопасить россиян, правительство принято решение провести неделю голосования — с 25 июня по 1 июля.