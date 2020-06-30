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13:19   30 Июня 2020
Политика

Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписал документ, который вводит в действие закон о национальной безопасности на территории Гонконга. Об этом сообщают СМИ.

Названный документ вступает в силу 30 июня. Ранее за его принятие проголосовали все члены парламента Поднебесной.

Закон о нацбезопасности Гонконга создан для того, чтобы пресекать любые угрозы, направленные на государство. Речь идет о попытках провокаций, совершении террористических действий, об иностранном вмешательстве в дела административного округа на территории Китая. Нарушителям могут грозить самые жесткие наказания, в том числе пожизненный срок за решеткой.

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Автор: Яна Либерман
#си цзиньпин #закон #китай #указ #гонконг #нацбезопасность

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