Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписал документ, который вводит в действие закон о национальной безопасности на территории Гонконга. Об этом сообщают СМИ.

Названный документ вступает в силу 30 июня. Ранее за его принятие проголосовали все члены парламента Поднебесной.

Закон о нацбезопасности Гонконга создан для того, чтобы пресекать любые угрозы, направленные на государство. Речь идет о попытках провокаций, совершении террористических действий, об иностранном вмешательстве в дела административного округа на территории Китая. Нарушителям могут грозить самые жесткие наказания, в том числе пожизненный срок за решеткой.