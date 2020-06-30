«Вытащить все это на белый свет»: Морозов о фейках движения «Голос»

Сообщения о якобы нарушениях во время голосования по поправкам к Конституции, которые были размещены на карте движение «Голос», могут быть политической акцией, говорит сенатор, руководитель рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела Российской Федерации Олег Морозов.

«Если это ошибка, то есть люди приняли одно за другое и назвали это нарушением, то это одна история. Но если мы увидим, что это система, попытка дискредитировать голосование, то будем давать оценку. Потому что совершенно очевидно, что тогда это направлено не только на дискредитацию самого голосования, но и его результатов. А вот это уже политическая акция», — рассказал «Политике сегодня» сенатор.

Сервер сайта «Голос» располагается в США. И, как сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод, авторы этой фейковой информации не спешат удалять ее с ресурса.

«Мы видим, что заказчики фейков не заинтересованы в их удалении, так как было специальное техническое задание на производство сомнительной продукции» — сообщил Брод.

По словам Олега Морозова, авторы фальсифицированной информации нарушают закон о фейковых новостях. Но если выяснится, что это действительно является некой политической акцией, то злоумышленники будут наказаны по всей строгости закона. Однако главное здесь – узнать, кому и зачем понадобилось опубликовывать ложные данные.

«Нам не столько важно наказать, сколько вытащить все это на белый свет, показать, как это есть на самом деле, рассказать о целях этого действия», — объяснил политик.

Ранее депутат, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил, что бороться с фабрикациями и провокациями нужно активнее. Тем более, что у власти есть все необходимые механизмы.