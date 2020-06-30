Заявления о принуждении к голосованию в Коммунарке могут оказаться очередным вбросом

Сообщения о якобы принуждении сотрудников инфекционной больницы в Коммунарке к голосованию по поправкам к Конституции распространил экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров. Объективно доверять ему не стоит, уверена редакция ФАН.

Медицинский персонал инфекционной больницы №40 в столичной Коммунарке якобы принуждают к голосованию по поправкам к Конституции РФ. Такое сообщение распространил в соцсетях Андрей Пивоваров — деятель так называемо "оппозиции" и некогда глава нежелательной на территории РФ структуры Михаила Ходорковского "Открытая Россия".

Редакция Федерального агентства новостей обратилась за комментарием по этой ситуации к главврачу клиники в Коммунарке Денису Проценко. Он обещал дать ответ позже в соцсетях.

Сообщения от Пивоварова объективно не заслуживают доверия, утверждает ФАН. Ранее, к примеру, был разоблачен его фейк о принуждении голосовать сотрудников ГБУ "Жилищник".