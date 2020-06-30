Курганская область провела большую подготовку к голосованию по поправкам

На участках для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ в Курганской области подготовились: поставили компьютеры, оргтехнику, провели телефонную связь и соблюли рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с COVID-19. Об этом «Политике сегодня» рассказала представитель региональной ИК Светлана Пушкина.

«Вся организационная работа требует большой подготовки. Все рабочие вопросы подготовки своевременно отрабатываются избирательными комиссиями, содействия в этой работе активно оказывают органы местного самоуправления», — добавила консультант отдела организационно-правовой работы управления организации избирательного процесса аппарата.

На входе в УИКи желающего проголосовать ждет измерение температуры, дезинфекция рук, маска и перчатки. Паспорт в руки члену участка давать не надо, важно соблюдать дистанцию в полтора-два метра. Для волеизъявления выдается одноразовая ручка.

Участковые комиссии регулярно убирают и дезинфицируют. А для большей безопасности у входа лежат коврики со специальным раствором.

«Серьезные меры безопасности предприняты и при голосовании вне помещения для голосования. Голосование проходит максимально бесконтактно для граждан. Для каждого голосующего на дому сформирован отдельный пакет, в котором, кроме бюллетеня для голосования и бланка заявления, находится медицинская маска, пара одноразовых перчаток, дезинфицирующая салфетка и персональная шариковая ручка», — отметила Светлана Пушкина.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ стартовало 25 июня. До конца голосования осталось два дня, а 1 июля объявлено выходным. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать в электронном формате.