Курганская область провела большую подготовку к голосованию по поправкам

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Машины для перевозки членов избиркомов Белгородской области регулярно дезинфицируют

Машины для перевозки членов избиркомов Белгородской области регулярно дезинфицируют

 Брод: большинство сообщений СМИ о нарушениях в голосовании по поправкам — фейки

Брод: большинство сообщений СМИ о нарушениях в голосовании по поправкам — фейки
Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

 Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам

Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам
Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

 Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам
Машины для перевозки членов избиркомов Белгородской области регулярно дезинфицируют

Машины для перевозки членов избиркомов Белгородской области регулярно дезинфицируют

 Брод: большинство сообщений СМИ о нарушениях в голосовании по поправкам — фейки

Брод: большинство сообщений СМИ о нарушениях в голосовании по поправкам — фейки
Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

Сбербанк не стал отказываться от бесплатного пополнения карты со счетов других банков

 Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам

Путин заявил, что россияне голосуют за страну, которую передадут детям и внукам
Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

 Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам
13:47   30 Июня 2020
Россия

Курганская область провела большую подготовку к голосованию по поправкам

Курганская область провела большую подготовку к голосованию по поправкам

На участках для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ в Курганской области подготовились: поставили компьютеры, оргтехнику, провели телефонную связь и соблюли рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с COVID-19. Об этом «Политике сегодня» рассказала представитель региональной ИК Светлана Пушкина.

«Вся организационная работа требует большой подготовки. Все рабочие вопросы подготовки своевременно отрабатываются избирательными комиссиями, содействия в этой работе активно оказывают органы местного самоуправления», — добавила консультант отдела организационно-правовой работы управления организации избирательного процесса аппарата.

На входе в УИКи желающего проголосовать ждет измерение температуры, дезинфекция рук, маска и перчатки. Паспорт в руки члену участка давать не надо, важно соблюдать дистанцию в полтора-два метра. Для волеизъявления выдается одноразовая ручка.  

Проведению голосования в Курганской области предшествовала большая подготовка

Участковые комиссии регулярно убирают и дезинфицируют. А для большей безопасности у входа лежат коврики со специальным раствором.

«Серьезные меры безопасности предприняты и при голосовании вне помещения для голосования. Голосование проходит максимально бесконтактно для граждан. Для каждого голосующего на дому сформирован отдельный пакет, в котором, кроме бюллетеня для голосования и бланка заявления, находится медицинская маска, пара одноразовых перчаток, дезинфицирующая салфетка и персональная шариковая ручка», — отметила Светлана Пушкина.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ стартовало 25 июня. До конца голосования осталось два дня, а 1 июля объявлено выходным. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать в электронном формате.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #поправки #общество #конституция #курганская область #пушкина #голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...