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12:58   30 Июня 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный ходу голосования по поправкам

Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный ходу голосования по поправкам

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей проведут онлайн-эфир, посвященный ходу голосования по поправкам к Конституции, подготовке и наблюдению за голосованием.

Окончательное мнение по поводу предлагаемых поправок к Конституции граждане выскажут 1 июля. Голосование по поправкам в Основной закон РФ является уникальным для всего мира по демократичности и открытости волеизъявления.

Журналисты ФАН, а также приглашенные гости — чиновники, политики, экономисты, социологи и политологи — в рамках онлайн-эфира обсудят, как проходила подготовка к голосованию, как борются с возможными нарушениями на избирательных участках, как работают правоохранительные органы, в чем уникальность электронного формата процесса голосования.

Отметим, прямой эфир пройдет в официальном сообществе Федерального агентства новостей в социальной сети "ВКонтакте". Архив материалов ФАН, а также все записи онлайн-трансляций опубликованы на сайте агентства.

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Автор: Борис Нестеров
#конституция #патриот #Голосование2020

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